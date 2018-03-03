Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия

Сегодня, 3 марта, состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан договора о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщили представители пресс-службы МИД республики.

Договор подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента страны Нурсултана Назарбаева.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН. Документ стал итогом двух сессий конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, который приведет к его полному уничтожению.

Девять государств, которые де-факто и де-юре обладают ядерным оружием, а также их союзники бойкотировали данные переговоры.

До сегодняшнего дня договор о запрещении ядерного оружия подписали 56 государств и пять из них – ратифицировали, напоминает агентство "Интерфакс". Казахстан стал 57-м государством-подписантом.