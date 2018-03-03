Шторм в США: пять человек погибли, более двух миллионов остались без электричества

В США погибли пять человек, более двух миллионов остались без электроэнергии из-за мощного шторма. Он обрушился на восточное побережье страны. Особенно пострадали штаты Нью-Йорк, Виргиния, Мэриленд и Массачусетс.

Штормовой ветер повалил рекламные плакаты, столбы и деревья. Именно это стало основной причиной гибели людей. В некоторых районах проливные дожди сменились сильными снегопадами. Специалисты предупредили об опасности наводнений.

В Бостоне уже затопило улицы. Жителям прибрежных районов советуют покинуть дома. Отменены почти три тысячи авиарейсов, также приостановлено движение поездов на северо-востоке страны, передает телеканал "Россия 24".