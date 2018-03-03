В палаточном городке под Радой начались столкновения

Протестующие столкнулись с полицией возле палаточного городка под Радой в Киеве, задержаны несколько человек. Есть раненые со стороны активистов и правоохранителей, сообщает "Украинская правда".

По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия по ряду уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины. В МВД Украины подтвердили информацию про следственные действия, передает "Интерфакс".

Директор департамента коммуникации ведомства Артем Шевченко написал в Facebook, что "препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом".