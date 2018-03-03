Лавров: в России обеспокоены продолжающимся конфликтом в Йемене

В России внимательно следят за развитием военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене и серьезно обеспокоены большим количеством убитых и раненых в результате продолжающихся в этой стране боевых действий. Об этом рассказал в интервью эфиопской газете Reporter министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии своей поездки по ряду стран Африки. С 5 по 9 марта глава МИД России посетит Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Текст интервью опубликован на сайте российского МИДа.

Помимо человеческих потерь, в Йемене разрушена или выведена из строя значительная часть объектов гражданской инфраструктуры, включая медучреждения. По словам Лаврова, в Москве по-прежнему исходят из того, что положить конец затяжному внутрийеменскому конфликту с участием так называемой "арабской коалиции" возможно лишь через диалог и обоюдный учет интересов всех политических сил Йемена.

При этом, по мнению Лаврова, у участников вооруженного противостояния в этой стране накопилось слишком много претензий друг к другу, и основная проблема для урегулирования кризиса в Йемене — неготовность йеменских фракций вернуться к конструктивному обсуждению путей преодоления имеющихся у них противоречий.

По словам министра, в Москве убеждены, что международное сообщество, в первую очередь ООН, которой Россия традиционно отводит центральную роль, должно продолжать побуждать участников противостояния в Йемене отказаться от насилия и сесть за стол переговоров. Россия намерена продолжать вносить свой вклад в эту работу, чем наша страна занимается с момента начала внутрийеменского конфликта.

Одновременно предпринимаются практические шаги по оказанию гуманитарного содействия страдающему населению Йемена: рассматривается возможность направить в страну из России очередной груз гуманитарной помощи.

Сергей Лавров также сообщил о глубокой обеспокоенности России наращиванием объемов вооружений в регионе Африканского Рога, как и в других частях мира. Россия традиционно выступает за урегулирование спорных вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, напомнил министр.

При этом каждая страна вправе определять оптимальные параметры обеспечения собственной безопасности, добавил он, однако необходимо неукоснительное соблюдение принципа неделимости безопасности – иными словами, неукрепления своей безопасности за счет других.

В ряде случаев, как, например, в Сомали, военное присутствие в лице Миссии Африканского союза (АМИСОМ) остается ключевым компонентом поддержки федерального правительства этой страны в борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" (запрещена в России), действия которой угрожают всему региону. С учетом складывающейся в Сомали ситуации Россия выступает за продолжение мировым сообществом мер по повышению потенциала сомалийской армии и подразделений АМИСОМ.