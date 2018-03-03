Панарин и Бобровский не спасли "Коламбус" от поражения "Анахайму"

Российский нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" из НХЛ Артемий Панарин оборвал личную результативную серию в матче против "Анахайм Дакс", в котором "жакеты" потерпели поражение со счетом 2:4. Ранее россиянин набирал очки в шести поединках регулярного чемпионата лиги. На данный момент в его активе 53 (18+35) результативных действия.

Отметим, что еще один российский хоккеист в составе "Коламбуса" вратарь Сергей Бобровский отыграл 58 минут 1 секунду, отравив 31 из 35 нанесенных бросков. Процент отбитых бросков голкипера в чемпионате составляет 0.920 процента.

В остальных матчах НХЛ "Ванкувер Кэнакс" в овертайме уступил "Нэшвилл Предаторз" (3:4), а "Вегас Голден Найтс" на своем льду минимально проиграл "Оттаве Сенаторз" – 4:5.