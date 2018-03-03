Рэпер Рик Росс попал в реанимацию

Известный американский рэпер Рик Росс потерял сознание у себя дома в Майами и был госпитализирован. Состояние 42-летнего исполнителя внушает серьезные опасения, сообщил в журнал People.

Как рассказали в полиции, звонок на номер 911 поступил 1 марта в 03:34 утра. Звонивший заявил, что обнаружил на территории виллы рэпера лежащего мужчину, который не реагирует на внешнее воздействие и тяжело дышит. После того как Рик Росс пришел в себя, врачам пришлось вызвать полицию, поскольку музыкант оказал сопротивление.

По словам коллеги и рэпера Фэта Трела, сейчас Рик Росс в больнице, но не подключен к аппарату искусственного поддержания дыхания. Однако члены семьи Росса в интервью TMZ опровергли сведения о госпитализации.

По данным TMZ рэпер помещен в больницу и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что указывает на сердечный приступ.

В 2011 году рэпер перенес два сердечных приступа с интервалом в шесть часов. Это происходило в полете и каждый раз сопровождалось вынужденной посадкой частного самолета. Проблемы со здоровьем Рика Росса начались из-за нездорового образа жизни и чрезмерного веса.

Отмечается, что при весе 158,8 килограмма рэпер спал не больше трех часов в сутки и в четыре часа утра съедал стейк. В сентябре 2016 года он рассказал, что сел на диету, занялся спортом и сбросил 34 килограмма, передает ТАСС.