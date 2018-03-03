Бобслеистка из сборной Ямайки могла принимать допинг

Уже после завершения Олимпийских игр в Южной Кореи пришло сообщение, что одна из спортсменок сборной Ямайки могла принимать допинг. Бобслеистка этой страны подозревается в нарушении правил: допинг-проба "А" спортсменки дала положительный результат на кленбутерол.

Проба была взята у бобслеистки в Швейцарии, когда сборная Ямайки проходила там предолимпийский сбор, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на RJR News. Федерация бобслея Ямайки сделала запрос о вскрытии пробы "В", которое произойдёт в течение 48 часов. В случае повторного положительного результата спортсменке грозит 4-летняя дисквалификация.

"Мы получили уведомление о том, что один из наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхенчхане, столкнулся с неблагоприятными анализами допинг-пробы", — сообщил президент Федерации бобслея Ямайки Кристиан Стоукс. На Играх-2018 Ямайку в бобслее представляли Джазмин Фенлатор Викториа и Керри Рассел.