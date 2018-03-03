В Сирии боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

В Сирии террористы продолжают практику создания "живого щита" из мирных жителей. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в Восточной Гуте боевики отбирают у горожан пропуска через гуманитарный коридор. Попутно грабят: изымают продукты и вещи, пишет РИА Новости.

Для выхода жителей из зоны боевых действий были разбросаны сто тысяч листовок-пропусков. В субботу началась еще попытка спасения женщин и детей из Восточной Гуты. Четыре предыдущих гуманитарных паузы завершились безрезультатно. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.