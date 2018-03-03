В Омске легковушка столкнулась с маршруткой: пострадали два человека

В Омске в результате столкновения автомобиля и маршрутки госпитализированы два человека, сообщили в ГУ МВД по Омской области. Как уточнили в ведомстве, пострадали водитель легковушки и его пассажир, девушка 1997 года рождения.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Toyota Vista, который не предоставил микроавтобусу преимущество в движении при повороте налево. После столкновения с маршруткой легковушка врезалась в светофор, передает ТАСС.