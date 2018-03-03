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3 марта 201811:01 (обновлено в 11:55)

Александр Домогаров объявил об уходе из Театра Моссовета

Валерий Шарифулин/ТАСС

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Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета после того, как его сняли со всех спектаклей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам актера, заявление было написано "на радость "коллегам" еще 9 января, пока что оно не подписано. Домогаров отметил, что это вопрос времени и с его стороны все договоренности с театром будут выполнены.

"Так что иногда вам придется меня потерпеть, "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы", — добавил он.

Позднее актер удалил запись со своей страницы в соцсети.

Сейчас Домогаров находится в гастрольном туре по России с камерным спектаклем "Дороги Высоцкого", посвященным 80-летию со дня рождения поэта, барда и актера Владимира Высоцкого. Артист выступил в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, а также Казани.

На своей странице в Facebook он упрекнул журналистов в том, что их интересует только "горячее", а не спектакли, сыгранные в Поволжье.

Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. Он играл в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Между тем, 3 марта Театру имени Моссовета исполнилось 95 лет. За это время на подмостках театра блистали Вера Марецкая, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт.

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