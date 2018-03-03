Александр Домогаров объявил об уходе из Театра Моссовета

Актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета после того, как его сняли со всех спектаклей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам актера, заявление было написано "на радость "коллегам" еще 9 января, пока что оно не подписано. Домогаров отметил, что это вопрос времени и с его стороны все договоренности с театром будут выполнены.

"Так что иногда вам придется меня потерпеть, "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы", — добавил он.

Позднее актер удалил запись со своей страницы в соцсети.

Сейчас Домогаров находится в гастрольном туре по России с камерным спектаклем "Дороги Высоцкого", посвященным 80-летию со дня рождения поэта, барда и актера Владимира Высоцкого. Артист выступил в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, а также Казани.

На своей странице в Facebook он упрекнул журналистов в том, что их интересует только "горячее", а не спектакли, сыгранные в Поволжье.

Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. Он играл в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Между тем, 3 марта Театру имени Моссовета исполнилось 95 лет. За это время на подмостках театра блистали Вера Марецкая, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт.