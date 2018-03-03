Киев: в столкновениях у Рады задержаны 50 человек, десять пострадали

Пятьдесят митингующих задержаны у здания Верховной рады Украины в Киеве. В результате столкновений полиции с митингующими пострадали шесть участников протестов и четверо полицейских, рассказал в эфире телеканала "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Утром 3 марта полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий и обысков. Однако митингующие оказали сопротивление, стали жечь шины, в результате начались столкновения, передает РИА Новости. Ранее полиция заявляла о задержании 39 протестующих.

У Верховной рады разбит палаточный городок сторонников бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Недавно украинские полицейские задержали там группу сторонников Саакашвили, заявив, что те собирались захватить здание Рады. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, у задержанных был изъят арсенал оружия.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко ранее сообщил в эфире "112 Украина", что полиция по разрешению суда проводит следственные действия у здания Рады в рамках расследования нескольких уголовных дел. По его словам, во время проведения следственных действий на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожих на гранаты.