То, что хотел показать Мишулин: Театр Сатиры отмечает полувековой юбилей "Малыша и Карлсона"

50 лет исполняется легендарному детскому спектаклю "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", где первым исполнителем главной роли — смешного человечка с пропеллером — был Спартак Мишулин. В московском Театре Сатиры зрители увидят юбилейный спектакль. Он шел уже более двух тысяч раз. Интересно, что и сегодня его играют в тех же декорациях. То есть, их, конечно, обновляют, но сценография — та же. Это одна из самых старых детских постановок в России. Актерский состав за полвека, конечно, сменился. Но и не сменился.

— Вы не имели чести знать меня. Я… Карлсон, который живет на крыше.

— ... просто Карлсон.

— Подумаешь, Карлсон.

— Карлсон!

— Ой…

Театр Сатиры. Тот самый дневной спектакль, первые юные зрители которого уже давно растят внуков. А те тоже ходят "на Карлсона".

Теперь это Павел Мисаилов. Действительно, в расцвете сил и в меру упитан. Сам — папа, и, наверное, должен знать, сколько же на самом деле Карлсону лет?

"Я, в первую очередь, это пропускаю через себя. Наверное, вот ему на данный период, когда играю я, 35 лет, вот, потому что веселый, озорник", — говорит исполнитель главной роли Павел Мисаилов.

— Кнопочка есть, пропеллер есть, но не работает. Спектакль сохранился именно в тех декорациях, их обновляли, что-то делали, костюмы менялись, там, что-то дорабатывалось, но все равно технически еще на том периоде.

— То есть он все-таки с винтажным налетом?

— Да, абсолютно, ну вот даже мы взрываем паровоз и идет текст: "Давай взорвем паровую машину", которую мы не меняем на паровоз. И так обозначенно стоит игрушка паровоза, а называем ее паровая машина.

Эта паровая машина в сказке длиной в 50 лет. Там время статично. Там вечное детство. Там далекие, непонятные и непонятливые взрослые. Так задумал этот образ Спартак Мишулин. Так его воплотил и в спектакле, премьера которого состоялась в 1968 году, и в фильме, который сыгран тем же составом театра Сатиры тремя годами позже, в 1971.

— Бах! Она взорвалась! Вот здорово! Какое счастье!

Он — Саид из "Белого солнца пустыни", он — пан-директор из "Кабачка 13 стульев". Он — ведущий актер театра. И он — автор именно такого Карлсона. И почти каждый артист труппы проходил через этот детский спектакль. Вот Андрей Миронов в роли жулика Рулле. А ведь вечером он будет играть в постановке "Маленькие комедии большого дома" в паре с Наталией Защипиной.

А Наталия Защипина за всю историю "Карлсона" сыграла несколько ролей. И подружку Малыша — Астрид, и маму, причем, в спектакле и в телеверсии, где снимался еще и ее настоящий "малыш" — сын. А позже — незабвенную Фрекен Бок. И сегодня, словно в образе, она сердится: "Вот понимаете, есть какие-то такие тонкости… не злая, не противная Фрекен Бок, не жестокая, а очень убежденная, что надо воспитывать по таким-то канонам. Она этого придерживается, это внедряет в детские головы и считает, что она права".

Поэтому-то здесь никто никогда не считал, что играть вечером во взрослом спектакле — это серьезней, нежели днем в "Карлсоне". Ведь в малыше Человека не меньше, чем во взрослом. Вот, что всегда хотел показать Спартак Мишулин. Вот, о чем говорит здесь каждый актер.

— То есть вас не приходилось уговаривать на эту роль?

— Уговаривать?! На такую роль не то, что уговаривать, очередь стоит. Как много актрис мечтали бы сыграть. Это роль мирового репертуара. Эта роль такого грандиозного контакта с детьми, с залом. Мало того, чем больше играешь, тем больше возникает свободы, верного направления, как работать в этом образе, и свобода. Мало этого, мы поднимаем зал. Есть такие моменты в спектакле, когда это можно делать, — говорит актриса Наталья Фекленко.

И поэтому спектакль и остается в том самом, академическом виде — в постановке Микаэлян, в декорациях Месеррера, в режиссуре Мишулина — "ради Спартачка ", говорит актерам худрук театра Александр Ширвиндт.

"А еще потому, что "Малыш и Карлсон" для многих советских, да и российских детей, — это первое знакомство с театром. Да, спектакль дневной, сказка детская, но сам-то театр взрослый. С его входом, залом, гардеробом, да и буфетом. Многие с улыбкой вспомнят песочные кольца, бутерброды с колбасой и лимонад. И сколько раз здесь, в антракте задавался вопрос: "А кто такой Спартак? А почему его так зовут? А кто такой или что такое сатира?", — говорит Ширвиндт.

— Вот, люди. Взрослые. Вечно занятые взрослые. Вот вспомните, у вас у всех был свой колокольчик... Вы слышите нас? Откройте окна, откройте настежь, чтобы я мог влететь к каждому из вас...