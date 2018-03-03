То, что хотел показать Мишулин: Театр Сатиры отмечает полувековой юбилей "Малыша и Карлсона"Читайте нас в Telegram
50 лет исполняется легендарному детскому спектаклю "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", где первым исполнителем главной роли — смешного человечка с пропеллером — был Спартак Мишулин. В московском Театре Сатиры зрители увидят юбилейный спектакль. Он шел уже более двух тысяч раз. Интересно, что и сегодня его играют в тех же декорациях. То есть, их, конечно, обновляют, но сценография — та же. Это одна из самых старых детских постановок в России. Актерский состав за полвека, конечно, сменился. Но и не сменился.
— Вы не имели чести знать меня. Я… Карлсон, который живет на крыше.
— ... просто Карлсон.
— Подумаешь, Карлсон.
— Карлсон!
— Ой…
Театр Сатиры. Тот самый дневной спектакль, первые юные зрители которого уже давно растят внуков. А те тоже ходят "на Карлсона".
Теперь это Павел Мисаилов. Действительно, в расцвете сил и в меру упитан. Сам — папа, и, наверное, должен знать, сколько же на самом деле Карлсону лет?
"Я, в первую очередь, это пропускаю через себя. Наверное, вот ему на данный период, когда играю я, 35 лет, вот, потому что веселый, озорник", — говорит исполнитель главной роли Павел Мисаилов.
— Кнопочка есть, пропеллер есть, но не работает. Спектакль сохранился именно в тех декорациях, их обновляли, что-то делали, костюмы менялись, там, что-то дорабатывалось, но все равно технически еще на том периоде.
— То есть он все-таки с винтажным налетом?
— Да, абсолютно, ну вот даже мы взрываем паровоз и идет текст: "Давай взорвем паровую машину", которую мы не меняем на паровоз. И так обозначенно стоит игрушка паровоза, а называем ее паровая машина.
Эта паровая машина в сказке длиной в 50 лет. Там время статично. Там вечное детство. Там далекие, непонятные и непонятливые взрослые. Так задумал этот образ Спартак Мишулин. Так его воплотил и в спектакле, премьера которого состоялась в 1968 году, и в фильме, который сыгран тем же составом театра Сатиры тремя годами позже, в 1971.
— Бах! Она взорвалась! Вот здорово! Какое счастье!
Он — Саид из "Белого солнца пустыни", он — пан-директор из "Кабачка 13 стульев". Он — ведущий актер театра. И он — автор именно такого Карлсона. И почти каждый артист труппы проходил через этот детский спектакль. Вот Андрей Миронов в роли жулика Рулле. А ведь вечером он будет играть в постановке "Маленькие комедии большого дома" в паре с Наталией Защипиной.
А Наталия Защипина за всю историю "Карлсона" сыграла несколько ролей. И подружку Малыша — Астрид, и маму, причем, в спектакле и в телеверсии, где снимался еще и ее настоящий "малыш" — сын. А позже — незабвенную Фрекен Бок. И сегодня, словно в образе, она сердится: "Вот понимаете, есть какие-то такие тонкости… не злая, не противная Фрекен Бок, не жестокая, а очень убежденная, что надо воспитывать по таким-то канонам. Она этого придерживается, это внедряет в детские головы и считает, что она права".
Поэтому-то здесь никто никогда не считал, что играть вечером во взрослом спектакле — это серьезней, нежели днем в "Карлсоне". Ведь в малыше Человека не меньше, чем во взрослом. Вот, что всегда хотел показать Спартак Мишулин. Вот, о чем говорит здесь каждый актер.
— То есть вас не приходилось уговаривать на эту роль?
— Уговаривать?! На такую роль не то, что уговаривать, очередь стоит. Как много актрис мечтали бы сыграть. Это роль мирового репертуара. Эта роль такого грандиозного контакта с детьми, с залом. Мало того, чем больше играешь, тем больше возникает свободы, верного направления, как работать в этом образе, и свобода. Мало этого, мы поднимаем зал. Есть такие моменты в спектакле, когда это можно делать, — говорит актриса Наталья Фекленко.
И поэтому спектакль и остается в том самом, академическом виде — в постановке Микаэлян, в декорациях Месеррера, в режиссуре Мишулина — "ради Спартачка ", говорит актерам худрук театра Александр Ширвиндт.
"А еще потому, что "Малыш и Карлсон" для многих советских, да и российских детей, — это первое знакомство с театром. Да, спектакль дневной, сказка детская, но сам-то театр взрослый. С его входом, залом, гардеробом, да и буфетом. Многие с улыбкой вспомнят песочные кольца, бутерброды с колбасой и лимонад. И сколько раз здесь, в антракте задавался вопрос: "А кто такой Спартак? А почему его так зовут? А кто такой или что такое сатира?", — говорит Ширвиндт.
— Вот, люди. Взрослые. Вечно занятые взрослые. Вот вспомните, у вас у всех был свой колокольчик... Вы слышите нас? Откройте окна, откройте настежь, чтобы я мог влететь к каждому из вас...
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин спел гимн с хоккеистами
- Украина замерзает без российского газа
- Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета
- Математик из США рассказал, когда начнется третья мировая
- Сирийские боевики прикрылись "живым щитом"
Самое читаемое
-
Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны
- Победа на Олимпиаде обернулась для Загитовой печальными последствиями
- Добыча пошла: началась разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти
- Трамп, Меркель и Макрон обсудили заявления Путина о ядерном оружии
- Охотник-манси нашел судью, пропавшего на перевале Дятлова
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Porsche Panamera
- Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz
- Появится пикап, которому разрешено ездить по всей Москве
- В России варварски крадут колеса с автомобилей Lada Vesta
Экономика
-
Трамп, Пауэлл и другие проблемы рынка акций США
- Почему сделка ОПЕК больше никому не интересна?
- Ученые РФ предложили создать в Арктике холодильники
- В РФ создали устройство для связи сквозь стены
- Трамп: США введут пошлины на импорт стали и алюминия
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
Где протек западный зонтик
- Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой
- Двойников царей и вождей заставят платить налоги
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
Вести-Москва
-
Для футбольных болельщиков готовят спортивных матрешек и "Гждуна"
- В Москву привезли "Сокровища Пальмиры"
- Сноуборд, лыжная гонка и весна в оранжереях: выходные в столице
- Город готовится к весне: в теплицах - миллионы тюльпанов и роз
- Третьяковка ждет аншлага на выставке Василия Верещагина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
Наука
-
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
- Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза
- Трёхмерные модели позволили биофизикам заглянуть вглубь морщин
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира