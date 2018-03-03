Падение снега на женщин и ребенка в Мурманской области попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент схода большой массы снега на людей, стоявших около входа в администрацию поселка Видяево, расположенного в Мурманской области. Инцидент, попавший на видео, произошел в минувший четверг, 1 марта.

Двое взрослых и полуторагодовалый ребенок оказались под "лавиной", сошедшей с четырехэтажного административного здания. Одна из женщин и малыш были доставлены в лечебное учреждение, где было установлено, что они не пострадали.

Произошедшим заинтересовались правоохранители.

"В рамках процессуальной проверки с места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проводятся проверочные мероприятия, по завершению которых следствием будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Мурманской области.