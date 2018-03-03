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Стрельба в Америке 37 минут назад

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3 марта 201811:20

Схвачен стрелок из Мичиганского университета
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Стрелок, открывший огонь в кампусе Центрального Мичиганского университета, арестован полицией. Активного сопротивления чернокожий американец Джеймс Эрик Дэвис-младший не оказал, пишет РИА Новости.

Полиция установила, что ранее Дэвис-младший убил своих родителей. Стрелку исполнилось 19 лет.

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