Схвачен стрелок из Мичиганского университета

Стрелок, открывший огонь в кампусе Центрального Мичиганского университета, арестован полицией. Активного сопротивления чернокожий американец Джеймс Эрик Дэвис-младший не оказал, пишет РИА Новости.

Полиция установила, что ранее Дэвис-младший убил своих родителей. Стрелку исполнилось 19 лет.