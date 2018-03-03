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Послание Федеральному Собранию 1 час назад

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3 марта 201822:00 Сергей Брилев

Молодые губернаторы рассказали о своих успехах и планах

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Наши герои — все больше новые и все больше молодые губернаторы. За прошедший год к большинству из них мы ездили в регионы. Но теперь поговорили с ними со всеми вместе в кулуарах президентского Послания. И ощущения очень любопытные. Не они ли и предложили Путину многие из идей по дорогам, по здравоохранению, по "чёрному снегу" в экологически неблагополучных регионах, по налогам на недвижимость по кадастру или рынку и так далее?

До ракет на огромном цифровом панно, что уже новшество, за Путиным были совсем другие сюжеты. Еще точнее, совсем другие цели. Это и повышение продолжительности жизни до уровня Франции и Японии, и полуторократное увеличение ВВП на душу населения. Или, например, большие деньги на ремонт дорог. Но до того, как задаться вопросом, откуда на все это взять деньги, обратим внимание на один, для многих, возможно, и абстрактный, сюжет из речи Путина.

"Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем, во всех сферах. Укреплять институты демократии, местного самоуправления, структур гражданского общества, судов, быть страной открытой миру, новым идеям и инициативам. Нужно принять давно назревшие непростые, но крайне необходимые решения, отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда. Не сделать этого, не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны".

Согласимся, "пространство свободы" — это в словаре Путина какое-то новое словосочетание. И именно с него мы, на самом деле, и начали наш опрос в кулуарах послания. Начнем с того, кто не из депутатов или губернаторов.

- Заходите, заходите сюда. Что значит "расширение пространства свободы", о чем сказал президент в самом начале?

- Вы знаете, прежде всего, мне кажется, нужно начинать с себя, чтобы расширить свою свободу. В этом смысле Владимир Владимирович дал нам понять, что нам нужен решительный рывок вперед, решительный. И, допустим, то, что вы видели в техническом плане, для меня это было очень убедительно. Если начиная с себя, то нужно делать мощнейший рывок и мне", — говорит народный артист России Владимир Машков.

Владимир Машков на то и человек из мира искусства, что его речь ярка и образна. А что те, кому выполнять? Вот, вы сейчас правильно разглядели: Машкова мы перехватили в момент, когда записывали тех, кого на ежегодное Послание президента приглашают по должности. Но вы правильно разглядели и то, что это были особые члены Государственого совета из числа вот этих молодых-молодых новых губернаторов-выдвиженцев президента, кому в течение последнего года мы в "Вестях в субботу" посвятили целую серию специальных репортажей. В данном случае это были новгородский Никитин и калининградский Алиханов.

С Антоном Алихановым для нас связана одна из самых памятных съемок за весь прошлый год, когда вместе с ним мы добывали янтарь на разрезе в Калининградской области, под мокрым снегом, облачившись в специальные гидрокостюмы.

Хороший знакомый нашим постоянным зрителям и губернатор Андрей Никитин, который даже возил нас на своем мотоцикле по Новгородчине и показывал, как резко меняется покрытие при переходе федеральных дорог в районные. Но дело, впрочем, не только в форме. Хотя, конечно, многие новые губернаторы из числа недавних назначенцев Путина на то и есть люди довольно молодые, что по ходу наших съемок о ни были готовы на очень и очень экспериментальные съемки. Однако, еще раз: дело не в форме, а в сути.

Как известно, Путин сам редактирует свое послание. Но опирается он на материалы не только референтов. Одна только ремарка Путина о закрытии фельдшерских пунктов в деревнях явно из знаменитой "Зеленой папки", возникшей после "Прямой линии". Но еще для нас совершенно очевидно: в этот раз и на форму, и на содержание Послания вольно или невольно оказали влияние те самые новые губернаторы, из тех, кто уже давно "на ты" с "цифрой", и те, у кого есть столь нужный всем свежий взгляд. Они и нас за этот год заставили на многое посмотреть по-другому.

Валка леса. Вот куда мы попали с легкой руки нового губернатора Кировской области, который потом затащил нас на фабрику по производству фанеры, а потом, будучи до этого руководителем федерального Росреестра, объяснял, что один из очевидных способов борбы с "черными лесорубами" — это цифровизация данных о лесных угодьях. Теперь встречаем его на Послании президента.

Новые информационные, цифровые технологии, — это и то самое панно, на которое параллельным с произнесением президентом речи выводились цифры и графики.

"Действительно, поворот достаточно такой неожиданный, очень насыщенное послание, ну, и форма новая", — говорит пермский губернатор Максим Решетников.

Новый пермский губернатор Решетников прошлой весной у себя в краевом центре повез нас на ремонт дорог. Показал, что, оказывается, смена сроков подачи заявки на их финансирование означает и смену сроков ремонта, чтобы он не заканчивался под снегом.

Задачи Путин определил весьма привлекательные, но и сверхамбициозные. Вопрос: откуда на все это деньги?

С теперь уже избранным новым губернатором Ярославской области Мироновым мы познакомились на суперсовременном фармацевтическом производстве. Но в наследство ему досталась и тема дольщиков. То же казалось, неподъемно.

"По итогам 2017 года мы сдали уже 16 домов, эта проблема. Понимаете, надо просто заниматься этими вопросами, не бояться, как говорил президент, а двигаться спокойно, размеренно, профессионально, тогда эти проблемы будут решаться", — говорит Дмитрий Миронов.

От бывшего военного Миронова переходим к гражданским — главам Бурятии и Ивановской области.

Когда в Ивановской области мы ходили по знаменитым текстильным производствам, и.о. губернатора Станислав Воскресенский постоянно возвращался к теме железных дорог. В ближайшие недели наконец-то восстанавливается поезд Иваново-Москва.

Сосед Воскресенского по кулуарам Послания — глава Бурятии Цыденов — вспоминает и о Транссибе, и о заявленной Путиным экологической теме.

"То, что сказано про Байкал, Телецкое озеро, сохранение экологии, сохранение наследия, и в тоже время, создание условий для развития жизни людей, которые на этих берегах живут, — это то, что непосредственно нас сейчас касается, то, что мы, условно сейчас будем реализовывать", — говорит Алексей Цыденов.

"Совсем недавно визит президента в итоге завершился тем, что мы теперь работаем над соглашением между краем и федеральным правительством для того, чтобы буквально в ближайшие два, максимум, три года, в этой сфере, а именно, в оздоровлении экологической обстановки, выйти на абсолютно конкретный, если хотите, революционный результат", — говорит губернатор Красноярского края Александр Усс.

Справедливости ради, на подмосковные свалки первым обратил внимание сам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в данном случае эта тема вошла в Послание и как следствие "Прямой линии".

Что совершенно очевидно, новые губернаторы, в свою очередь, налаживают каналы получения информации непосредственно от населения. В Псковской области, например, прошел первый за 15 лет форум предпринимателей города Пскова. Губернатор области предложил сделать его ежегодным, расширить формат, приглашать коллег, в том числе, из других регионов. Кроме этого, прошла встреча с советом пенсионеров с целью узнать, что же на самом деле беспокоит людей.

Каким быть новому общественному устройству? Про особый путь российской демократии можно говорить часами и, даже, годами. Но можно и нужно, наконец, решать проблемы, которые годами копились. Но опять же, откуда брать деньги? Для новых губернаторов вопрос не риторический. Практический.

- Мы, например, в этом году практически удвоили программу по благоустройству, — говорит губернатор Алиханов.

- Уже получилось?

- Да!

- То есть, это реалистично?

- Только за первый год неполный работы мы сэкономили 800 миллионов на снижении процентных ставок по кредитам, на сокращении чиновников, на управлении государственными закупками. Это только первый подход к снаряду был, как сказал наш президент, поэтому резервы есть, и важно их найти. И потом правильно потратить на благие цели, — резюмирует губернатор Никитин.

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