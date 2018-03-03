Российский медалист Олимпиады-2018 продает подаренный автомобиль

Российский призер Олимпийских игр-2018, которые завершились в южнокорейском Пхенчхане, выставил подаренный ему в честь завоеванной медали автомобиль на продажу. Однако имя спортсмена в объявлении не указывается. Сообщается, что указанную марку машины вручали серебряным медалистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что олимпийское серебро завоевывали скелетонист Никита Трегубов, лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин, а также фигуристы Александр Энберт, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев и Михаил Коляда.