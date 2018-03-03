Вилдерс рассказал, почему Путин и Трамп лучше европейских лидеров

Депутат парламента Нидерландов, лидер Партии свободы Герт Вилдерс восхищен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы российских граждан. Об этом политик заявил в интервью RT.

Вилдерс отметил, что критично относится к политике Путина, однако аплодирует ему и Трампу за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы своих народов.

По его мнению, в Европе не хватает таких руководителей. А самим странам ЕС не достает чувства идентичности, поэтому Путин и Трамп выигрывают на фоне европейских глав.