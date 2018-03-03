Генерал Пол Накасоне: русские не боятся США

Страны, осуществляющие кибератаки против США — например, Китай и Россия — не боятся ответных мер, и поэтому не видят никаких причин менять свое поведение. Об этом заявил на слушаниях в комитете вооруженных сил Сената Конгресса США глава киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

По его словам, киберугрозы против Соединенных Штатов растут в геометрической прогрессии, и США должны заставить своих противников заплатить за это, чтобы побудить их остановиться. Пока что ответные меры Вашингтона на предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года не оказали никакого "сдерживающего эффекта" на противников Америки, заявил Накасоне. По утверждению генерал-лейтенанта, Россия во время президентской избирательной кампании в США "распространяла дезинформацию" в соцсетях, передает РИА Новости.

"Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся", — сказал Накасоне, назвав Россию самым технологически развитым противником США в киберпространстве.

В феврале президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). Если назначение одобрят в Сенате, генерал-лейтенант одновременно возглавит и киберкомандование Вооруженных сил США.

Ранее американский спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян, среди которых Евгений Пригожин и сотрудники Агентства интернет-исследований, а также три юридических лица в попытках вмешательства в выборы в США. Каких-либо доказательств их вины предоставлено не было.

Москва не раз и не два опровергала обвинения во вмешательстве. По словам президента России Владимира Путина, американские власти вместо "воплей в конгрессе" должны предоставить российской стороне официальные документы по "списку Мюллера". России же, добавил Путин, следует изучить предоставленные доказательства и самостоятельно вынести решение относительно виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в их выборы.