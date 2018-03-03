УЕФА опасается беспорядков на матче "Атлетико" – "Локомотив"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что опасается возможных беспорядков в предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом". В организации полагают, что между болельщиками команду могут произойти стычки. Матчу присвоен статус повышенного риска. Об этом информирует Спортбокс.Ru со ссылкой на испанское издание El Mundo Depotivo.

В первую очередь опасения функционеров связаны с беспорядками, которые произошли в Бильбао, где болельщики другого испанского клуба – "Атлетика", устроили стычки с приехавшими на выездную игру поклонников московского "Спартака". В результате инцидента пострадало четыре россиянина, а также пять полицейских. Более того, один из сотрудников полиции скончался из-за перенесенного инфаркта.

Напомним, что ранее "Локомотив" уже встречался с "Атлетико" в рамках Лиги Европы. В сезоне 2007/08 железнодорожники на групповой стадии сыграли с мадридцами вничью 3:3. Стычек между болельщиками в Москве не происходило.