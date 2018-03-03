Порошенко заявил, что дефицита газа больше нет

Президент Украины Петр Порошенко отчитался о ликвидации дефицита природного газа в стране. По словам Порошенко, профильные ведомства и компании увеличили экспорт топлива из Польши, Словакии и Венгрии. "Весь дефицит по состоянию на 10 часов (11:00 мск) полностью покрыт", — заявил президент.

Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик сообщил, что энергокризис возник из-за отказа возобновить импорт газа из России с марта. Население Украины попросили экономить топливо для отопления, пишет ТАСС.

Министр обвинил Россию в нехватке газа в энергетической системе Украины.