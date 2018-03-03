Президент РАН: у нас с ФАНО соперничества нет

Президент РАН: у нас с ФАНО соперничества нетЧитайте нас в Telegram
"Фирменная" тема нашей программы: судьба Российской академии наук. Не так давно президент направил в Госдуму поправки к закону о РАН, которые существенно расширяют ее права. В частности, теперь по закону должно заработать так называемое "правило двух ключей": когда кадровые назначения в научных институтах согласовываются и ФАНО (Федеральным агентством научных организаций), и самой РАН. В кулуарах все того же Послания президента мы встретили, и даже свели, все заинтересованные стороны.
Поддерживают поправки и помощник президента Андрей Фурсенко, и министр образования и науки Ольга Васильева.
"Это очень сложная вещь. На самом деле, всегда должен быть баланс, всегда должны быть, условно говоря, менеджеры, которые могут работать и на овощной базе, и в академии, и ученые или в культуре деятели культуры, которые определяют кто и когда в этом балансе главный", — говорит член президиума РАН Михаил Пиотровский.
Государственная дума — вот куда поправки уже поступили. Что там? Спрашиваем главу профильного комитета Вячеслава Никонова: " В значительной степени президент транслировал те предложения, которые сама академия внесла во время встречи".
Но что же, все-таки, в президиуме академии наук? Именно оттуда на Послание президента страны приехал президент академии. Как видим, из недавних дискуссий он вышел уставшим, но явно довольным.
"Я думаю, что мы в самое ближайшее время должны будем этот закон получить, может быть, с какими-то небольшими поправками",- говорит президент РАН, академик Александр Сергеев.
Среди новых прерогатив академии теперь не только экспертиза, но и прогнозирование. А еще расширение международной деятельности. Но, кроме того, появилось куда больше ясности в отношениях РАН и ФАНО — Федерального агентства научных организаций.
"Ясно, что академия получает гораздо больший ключ, чем тот, который она имела до внесения этого законопроекта", — говорит председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
- Не жалко Вам отдавать такие полномочия?
- Мы фактически это делали. И сегодня часть этих норм превращается в законодательные. Значит, мы их в режиме эксперимента, пилота, можно сказать, прошли. Они доказали свою состоятельность, и доказали целесообразность, и сегодня они будут нормами закона, — говорит руководитель ФАНО Михаил Котюков.
Поддерживает поправки к закону и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.
"У нас соперничества нет. У нас нормальная конструктивная работа с Федеральным агентством научных организаций. И я думаю, что мы сейчас уже выстраиваем наши отношения вполне в конструктивном ключе. И этот новый закон нам поможет еще больше", — резюмирует президент РАН Александр Сергеев.
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