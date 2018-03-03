Испанские гвардейцы обвинили каталонскую полицию в шпионаже

Гражданская гвардия Испании обвиняет силы полиции Каталонии — Mossos d 'Esquadra — в шпионаже, который якобы осуществлялся за сотрудниками гвардии и Национальной полиции во время проведения референдума о независимости региона 1 октября 2017 года. Доклад об этом представлен уголовной полицией в Национальный суд Испании, сообщает испанская El Mundo со ссылкой на сам документ.

Согласно докладу, одним из приоритетов руководства каталонской полиции был полный контроль за оперативной деятельностью сотрудников как Гражданской гвардии, так и Национальной полиции. Каталонские правоохранители размещали стационарные патрули рядом с полицейскими участками и местами развертывания сил безопасности, направленных в Каталонию для усиления. Патрули также находились в коммерческих средствах транспорта и наблюдали за передвижениями полицейских и служащих сил безопасности. Особенно заинтересованы они были в выявлении служащих Национальной полиции и Гражданской гвардии в штатском.

Уголовная полиция предполагает, что целью слежки было заблаговременное предупреждение собравшихся на участках избирателей о грядущем прибытии правоохранителей, чтобы те успели сформировать "живое ограждение", преграждая им путь.