Депутат Морозов предложил научить всех делать искусственное дыхание

В Госдуме начали работу над изменениями в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В обновленном законе будет введено обучение всех граждан приемам первой медпомощи, сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, обучение искусственному дыханию и работе с дефибрилляторами "объединит нас, станет своеобразной скрепой". Депутат отметил, что закон также закрепляет внедрение дефибрилляторов в учреждениях с массовым скоплением людей и на транспорте. Это, по его словам, поможет спасти 80-90 человек, передает "Интерфакс".