Москва ответила на заявления командующего CENTCOM о влиянии в Центральной Азии

Обеспокоенность командующего CENTCOM (Центральное командование США) генерала Джозефа Вотела лидирующей ролью России в Центральной Азии была раскритикована МИД РФ.

Москва заявила, что страны региона могут сами выбирать себе международных партнеров и напомнила о выступлении Вотела 27 февраля на слушаниях в комиссии по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, когда тот уличал Россию в посягательстве на влияние США.

В министерстве напомнили об устоявшихся исторических связях и союзничестве России и региона. За 10 лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил 6 миллиардов долларов США. Более 7,5 тысяч российских компаний, работают в регионе, объем инвестиций – более 20 миллиардов долларов США.

Американцы потребительски относятся к региону и стремятся получить доступ к его ресурсам, подытожили в МИДе. Однако же Москва относится с уважением к праву центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, против только некорректного поведения партнеров.

Также США напомнили об ухудшении наркоситуации в Афганистане во время американского присутствия, а это в непосредственной близости от Центральной Азии, передает РИА Новости.