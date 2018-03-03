В Бахрейне предотвращена серия терактов: 116 задержанных

В Бахрейне предотвращена серия террористических акций. Задержаны 116 человек, все они входили в одну организацию. Террористы готовили нападения на руководителей и высокопоставленных представителей силовых структур страны, а также атаки на нефтяные и социальные объекты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД королевства, задержанные признались, что их подготовкой занимался Корпус стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), а также ливанская проиранская шиитская группировка "Хезболлах" и иракские шиитские полувоенизированные формирования "Асаиб Ахль-аль-Хак".

В МВД также сообщили, что террористическую ячейку возглавили лидеры, бежавшие в Иран, Ирак и Ливан. А 48 ее активистов прошли подготовку в тренировочных лагерях КСИР в Иране, а также в подразделениях в Ираке и Ливане. В ходе обысков у задержанных обнаружено и изъято большое количество взрывчатых веществ.

В конце января Высший уголовный суд Бахрейна приговорил двух человек к смертной казни, еще 19 – к пожизненному заключению за участие в террористической группировке. Еще 37 человек были осуждены на сроки от 5 до 15 лет тюремного заключения, 47 поданных из общего числа обвиненных были лишены гражданства королевства. Двое подозреваемых были оправданы.