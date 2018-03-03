В ХМАО 11-летний школьник всадил нож в грудь семиклассницы

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате конфликта между двумя подростками случайно пострадала девочка — она ранена ножом в область груди и госпитализирована. Инцидент произошел во дворе жилого дома одного из микрорайонов в Советском районе ХМАО.

По сообщению пресс-службы районной администрации, вовремя прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала пострадавшей первую медицинскую помощь и доставила ее в больницу. По словам врачей, благодаря своевременной помощи угрозы здоровью пострадавшей нет, ее состояние не вызывает тревоги.

По данным местного сайта 2goroda.ru, днем в субботу 3 марта пятиклассник местной школы №4 ударил ножом девочку-семиклассницу. Школьницу увезли в больницу.

По предварительной информации, причиной поножовщины была травля мальчика другими школьниками, и нападение на школьницу не имело персональной направленности. Пострадавшая девочка, судя по всему, просто первой подвернулась под руку подростку, находившемуся в состоянии нервного срыва. Данную информацию частично подтверждает пресс-служба отдела МВД по Советскому району.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи, опрашивая учеников, учителей и родителей. По утверждению пользователей соцсетей, устроивший поножовщину мальчик — "из очень хорошей семьи".