Саакашвили призвал сторонников "не дать осечку" 18 марта

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал своих сторонников 18 марта провести всеукраинский марш с требованием отставки президента Украины и глав МВД и Генпрокуратуры, а также незамедлительного проведения выборов.

"У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку", — написал политик на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что украинцы могут "подвинуть олигархат" и покончить с воровством в стране. При этом экс-президент Грузии раскритиковал власти за разгон акции протеста у здания Рады и разместил на своей странице фотографии демонстрантов, которые стоят перед полицейскими на коленях.

Правоохранители 3 марта провели рейд в палаточном городке возле Рады. В ходе возникших столкновений пострадали четверо полицейских и шесть активистов, более сотни демонстрантов были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов", передает ТАСС.