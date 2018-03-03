Самолет из Киева выкатился за пределы ВПП в Запорожье

В аэропорту Запорожья самолет E145 UR-DPB авиакомпании "Роза Ветров", летевший из Киева, выкатился за пределы ВПП. Никто из находившихся на борту 37 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

Идет расследование инцидента, передает РИА Новости.