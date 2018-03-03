"Спартак" перед дерби с "Локомотивом" недосчитался троих игроков

Московский "Спартак" накануне матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" потерял троих футболистов. В предматчевой тренировке не принимали участие защитники Сердар Таски, Сальваторе Боккетти и форвард Зе Луиш. По словам главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры они не игроки не смогут принять участие в дерби.

"Эти футболисты не готовы играть, — сказал наставник "Спартака", которого цитирует "Спорт-экспресс". – У Зе Луиша ровно та же травма, которая была и раньше, Таски восстанавливается, а Боккетти в пятницу почувствовал легкую боль".

Напомним, что накануне матча железнодорожники и спартаковцы накануне очного поединка занимают в турнирной таблице первую и четвертую строчку соответственно. Разрыв между командами составляет восемь очков.