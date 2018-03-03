Опознаны и похоронены 9 из 25 жертв страшного пожара в наркоцентре

Опознаны тела 9 из 25 погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, сообщил вице-премьер Азербайджана, председатель госкомиссии по расследованию причин трагедии Абид Шарифов. "Пока идентифицированы тела 9 погибших, они все похоронены", — приводит его слова "Интерфакс".

Вице-премьер добавил, что устанавливать личности погибших при пожаре очень сложно, поэтому процесс "потребует некоторого времени". Семьям погибших оказывается необходимая помощь со стороны мэрии Баку и Минздрава.

По словам Шарифова, 18 из 30 спасенных при пожаре пациентов центра отпустили домой, остальных разместили по другим больницам.

Причиной пожара в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра, произошедшего рано утром 2 марта, МЧС, Генпрокуратура и МВД республики считают короткое замыкание в электросети, однако рассматриваются и другие версии. Вице-премьер Азербайджана также пообещал, что виновные будут установлены и понесут наказание.

Соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку президент России Владимир Путин выразил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.