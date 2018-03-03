Данные по "Сармату" в 2007-м слили специально для США

Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной — она предназначалась для США. Об этом рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", — пояснил он.

При этом о самих работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил источник. Однако "все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", и их результаты дают "стопроцентное основание утверждать, что данный проект отшлифован и выполнен".

"Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет", — добавил источник.

Более 400 ракет, которые США намерены развернуть в рамках системы противоракетной обороны (ПРО), после представления новых российских систем вооружений "не представляют никакого военного значения", сообщил ранее источник. Этими противоракетами теперь бессмысленно прикрывать позиционные районы и военные группировки — они теперь могут стрелять только по воробьям, сказал он, добавив: "Хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой".

В частности, от российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с его скоростью в 10 махов "нет защиты или противоядия", заявил источник. По словам военных, все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы теперь — только хорошие цели.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта в Послании Федеральному Собранию сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"). По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Президент Путин также заявил о наличии у России гиперзвукового оружия — комплексов "Авангард" и "Кинжал", — а также ядерных подлодок-беспилотников, боевых лазеров и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Дальность полета этой ракеты практически не ограничена, а траектория непредсказуема, делая ее неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Названия у этой новой ракеты пока нет — Путин предложил выбрать его на конкурсе, который организован на сайте Минобороны. Там же можно предложить названия и для других новейших вооружений.