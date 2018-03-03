Под Африном убиты 36 сирийских ополченцев

Авиация Турции нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада около города Африн. Очевидцы сообщают о гибели 36 проправительственных ополченцев, пишет "Интерфакс". Атака была произведена в рамках турецкой операции "Оливковая ветвь". Турция заявляет, что воюет с террористами, к которым относит сирийских курдов.

В последнюю неделю члены курских сил самообороны стали получать подкрепления в живой силе.