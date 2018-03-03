В РПЦ недовольны монстрами из телевизора

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион обеспокоен обилием мультфильмов с монстрами на телеэкранах. Как рассказал он в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24", во времена его детства мультики были добрыми и красивыми. Сейчас же в детей закладывается очень опасная эстетическая парадигма.

По мнению митрополита, то же касается книг: "те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересные, они были красивые, они были прекрасные, будь то Винни-Пух, будь то Алиса в Стране чудес, будь то русские сказки".

На данный момент, добавил иерарх, литература подобно новым мультфильмам "пропагандирует безвкусицу и разного рода уродства". По его мнению, качество литературы для детей должно контролироваться, поскольку важно не только прививать знания, но и вырабатывать вкус.