Иран посоветовал Западу отказаться от ядерного оружия

Пока США и Европа не откажутся от ядерного оружия, Тегеран не будет проводить переговоры по иранской ракетной программе, заявил ВС Ирана генерал Масуд Джазаери.

Генерал уверен, что критика программы американцами вызвана неудачами США в регионе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, если в документ не будут включены ограничения, касающиеся иранской ракетной программы.

Тегеран от модификации соглашения отказывается, передает "Интерфакс".