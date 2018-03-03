"Зенит" вдевятером удержал ничью с "Амкаром"

Санкт-петербургский "Зенит" в первом после возобновления чемпионата России по футболу матче не смог одержать победу. В рамках 21-го тура российской премьер-лиги "сине-бело-голубые" сыграли вничью с пермским "Амкаром" – 0:0.

Примечательно, что, начиная с 67-й минуты, подопечные Роберто Манчини играли в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален полузащитник Александр Ерохин. Более того, уже в добавленное время "Зенит" также за вторую желтую карточку лишился еще одного игрока – капитана Доменико Кришито.

Также главный арбитр матча за выбрасывания на поле посторонних предметов, в числе которых был горящий файер, намеревался увести команды с поля, но принял решение продолжить поединок.

После нулевой ничьей "Зенит" набрал 38 очков, что позволяет ему занимать вторую строчку. Оставшийся накануне игры без главного тренера "Амкар" заработал свое 22 очко – пермяки расположились на 13-й строчке.