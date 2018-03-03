Четвероклассник ударил девочку ножом не в грудь, а в живот

Четвероклассник в Ханты-Мансийском автономном округе ударил семиклассницу не в грудь, как сообщалось первоначально, а в живот. 13-летнюю девочку отвезли в больницу, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, говорится в информации, опубликованной на сайте СКР.

По данным следствия, конфликт между школьниками произошел в субботу утром во дворе жилого дома в городе Советский. Они повздорили, и мальчик достал нож.

По этому факту возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной поножовщины стала травля мальчика другими школьниками. Пострадавшая девочка, судя по всему, просто первой подвернулась под руку подростку, находившемуся в состоянии нервного срыва. Пользователи соцсетей, которые пишут о происшествии, отмечают, что устроивший поножовщину мальчик — "из очень хорошей семьи".