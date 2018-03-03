Россия испытала компактную ядерную энергоустановку для ракет и автономных субмарин

В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет неограниченной дальности и автономных подводных аппаратов. Эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией, рассказал "Интерфаксу" российский военно-дипломатический источник.

Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности, напомнил он, добавив: "Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно". Целью той утечки, по словам источника, было "побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".

"В прошлые годы мы специально посылали сигналы западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО наш стратегический потенциал", — рассказал источник.

Однако, посетовал он, на Западе, "уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно просчитались". И поэтому теперь именно страны Запада "оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков".

Как подчеркнул источник, важно помнить, что Российская Федерация не выходила из ключевых договоров, обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 1970-х годов. При этом, напомнил источник, одна из важных мыслей, озвученных президентом Путиным в Послании Федеральному Собранию, заключается в том, чтобы не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы сберечь мир.