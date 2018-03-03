Евгения Медведева показала спрятанный триколор в форме российских олимпийцев

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о секретном российском флаге на форме команды атлетов из России, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка сообщила, что при помощи белого шарфа разработчики формы олимпийцев замаскировали триколор, который все время находился на куртках.

Об этом Медведева сообщила в видео на своей страничке в Instagram.

Напомним, что команде олимпийских атлетов из России было запрещено использование и демонстрация национальных атрибутов России: флага, цветов, исполнения гимна в любых их проявлениях. Отметим, что видео было записано по прилету российской команды в Москву.