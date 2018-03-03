Новак заверил, что транзиту газа в ЕС ничто не угрожает

Министр энергетики России Александр Новак и заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович провели в субботу телефонный разговор. Речь шла о транзите российского газа через Украину в Европу, пишет ТАСС.

Новак уверил европейского чиновника, что Россия твердо намерена выполнять свои обязательства. "До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", — рассказал один из сотрудников Минэнерго.

Европейцев обеспокоил газовый кризис итогов Стокгольмского арбитража. Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018. На прошлой неделе суд вынес решение не в пользу российской компании. Он обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов. "Газпром" решил расторгнуть контракт с Украиной на поставку газа и на транзит российского газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон. Россия не намерена решать экономические проблемы Украины за свой счет, отметил Миллер.