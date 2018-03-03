Беспорядки в Киеве: пострадали 20 человек

В ходе беспорядков в Киеве пострадали 20 человек – семеро полицейских из числа ликвидировавших палаточный городок у Верховной Рады и 13 участников акции. Тяжелых травм нет, всем оказана медицинская помощь.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следственные действия возле Рады проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств. 111 человек, препятствовавших работе правоохранителей, доставлены в отделение. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Административные протоколы составили на 4 человек, сейчас опрашивают еще 8.

По словам Крищенко, в ходе обыска изъяты два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), девять — РГД-5, похожих на боевые, дымовые шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, дубинки, палки, передает "Интерфакс".