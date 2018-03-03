Порошенко утвердил и засекретил положение о ССО

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Текст указа опубликован в субботу на официальном сайте главы украинского государства. Само положение о Силах специальных операций прилагается, тайно, говорится в документе.

Силы специальных операций образованы в 2016 году как отдельный род сил Вооруженных сил Украины. Согласно информации на сайте минобороны Украины, Силы специальных операций могут привлекаться при введении военного и чрезвычайного положения в стране, к борьбе с терроризмом и пиратством, проведению "военных информационно-психологических" и других операций.

В структуру Сил специальных операций входят части специального назначения, информационно-психологических операций, а также обеспечения.