КХЛ. "Локомотив" одержал победу в первом матче плей-офф над "Торпедо"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начались матчи плей-офф. Первыми в четвертьфинале стартовали представители Западной конференции – ярославский "Локомотив" на своем льду принимал нижегородское "Торпедо". Подопечные Дмитрия Квартального смогли одержать победу в первом поединке противостояния с минимальным счетом 2:1.

Первыми во встрече отметились хоккеисты гостевой команды, когда в первом периоде усилиями Михаила Жукова были поражены ворота железнодорожников. Однако хозяева во втором игровом отрезке смогли ответить двумя забитыми голами в исполнении Андрея Локтионова и Артема Ильенко и довести поединок до победы.

Следующий матч между командами состоится 4 марта в Ярославле, после чего серия переместится в Нижний Новгород. Напомним, что серия длится до четырех побед одной команды.