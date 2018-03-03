Театр Моссовета прокомментировал странную историю актера Домогарова

Актер Александр Домогаров не подавал официальных заявлений об уходе из Театра имени Моссовета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Ранее Домогаров написал в Facebook о своем уходе из театра, так как его сняли со всех спектаклей.

Позже Домогаров удалил эту запись (агентство сообщило, что располагает ее скриншотом). Сейчас в "Фейсбуке" Домогарова сообщается, что он "убрал текст о Театре", и что "оговоренные спектакли и гастроли должны состояться".

"Никаких официальных заявлений Домогаров не подавал. Что касается спектаклей с его участием, то никто их не снимал. Александр собирается на гастроли с театром", — сообщила пресс-атташе театра Татьяна Горина.

Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года, играл в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".