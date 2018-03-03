Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном без предварительных условий

МИД КНДР в субботу сделал заявление по поводу контактов с США. Северокорейские дипломаты готовы к переговорам с американцами, но отвергают какие-либо предварительные условия, пишет РИА Новости.

КНДР выражает готовность к равному диалогу, подчеркнули в МИД. Северная Корея не боится и военного столкновения с США.

"Установится ли на Корейском полуострове мир, желаемый нашим народом и остальным миром, или в порочном круге конфронтации разовьется ситуация, не желаемая никем — это полностью зависит от отношения США", — сказано в заявлении Пхеньяна.

КНДР аргументирует усиление своей армии и развитие ракетно-ядерного оружия постоянными угрозами со стороны американцев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп готов к переговорам с Северной Кореей "только на подходящих условиях". США сохранят давление на северокорейцев с помощью санкций, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.