Британец получил 11 лет за подготовку теракта на концерте Джастина Бибера

Суд в Великобритании приговорил к 11 годам тюрьмы юного жителя Уэльса, признанного виновным в планировании терактов. Судьи согласились со следователями, который представили доказательства того, что 17-летний Ллойд Гантон планировал серию терактов в Кардиффе, в частности во время концерта Джастина Бибера в июне 2017 года и в местном торговом центре.

По словам судьи Марка Уолла, он пришел к выводу, что подсудимый "не видит никакой ценности в человеческой жизни". Установлено также, что осужденный страдает от расстройства аутистического спектра, пишет "Интерфакс".