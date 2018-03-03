Британец получил 11 лет за подготовку теракта на концерте Джастина Бибера

3 марта 201819:59
Британец получил 11 лет за подготовку теракта на концерте Джастина БибераЧитайте нас в Telegram
Суд в Великобритании приговорил к 11 годам тюрьмы юного жителя Уэльса, признанного виновным в планировании терактов. Судьи согласились со следователями, который представили доказательства того, что 17-летний Ллойд Гантон планировал серию терактов в Кардиффе, в частности во время концерта Джастина Бибера в июне 2017 года и в местном торговом центре.
По словам судьи Марка Уолла, он пришел к выводу, что подсудимый "не видит никакой ценности в человеческой жизни". Установлено также, что осужденный страдает от расстройства аутистического спектра, пишет "Интерфакс".
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