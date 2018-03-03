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3 марта 201821:20 Александр Балицкий

Вместе с Путиным пели все "Лужники"

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Нынешняя суббота по предвыборным событиям просто рекордна. Хроника 3 марта.

Столичные "Лужники", что в этом году станут главной ареной чемпионата мира по футболу, были заполнены сегодня до предела. Известно, что после реконструкции стадион рассчитан на 81 тысячу зрителей. Но здесь явно больше. Заполнены не только трибуны, но и огромная фан-зона.

На митинг-концерт в поддержку Владимира Путина, подсчитают потом организаторы, собралось больше ста тысяч человек. В основном, конечно, москвичи. Но немало и из других регионов. Морозные минус 7, а они рассказывают, почему был важно быть здесь.

Полное единение и на трибунах, и на сцене. Доверенные лица кандидата Путина о том, почему сделали такой выбор.

"Другого человека, кто в состоянии сегодня вести страну вперед, я не знаю. Только он!", — говорит сопредседатель предвыборного штаба Путина, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"Я конечно же горжусь нашей великой страной, и я знаю, что буду гордиться нашим президентом!", — говорит со сцены доверенное лицо Владимира Путина, народный артист России Валерий Гергиев.

"Правильный путь таков: усвой, что сделали предшественники и иди дальше. Вперед, Россия! Движение вверх!", — говорит доверенное лицо Владимира Путина, народный артист России Владимир Машков.

"Я хотел бы увидеть всех тех, кто пришел отдать свой голос за сильную Россию. Поднимите руки в воздух! За сильную Россию! За сильного президента!", — призывает Тимати, музыкант и доверенное лицо Путина.

Когда Путин выходит в центр спортивной арены, "Лужники" тонут в овациях.

За такую поддержку российский лидер благодарит каждого: "Хочу поприветствовать не только тех, кто в центре Москвы сегодня находится. Всех наших сторонников на всей территории нашей огромной страны. А таких людей очень много. Это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы. И в этот праздничный, солнечный, морозный московских день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть, их плечо. Потому что вместе мы — команда. Мы — команда! Да? У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети. И будут жить наши дети и наши внуки! Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем, это, да? За нас, и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век, пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это, да?"

На сцене с главой государства плечом к плечу российские олимпийцы. Те, кто назло и вопреки показали на Зимних играх великолепные результаты. Их яркие победы подарили стране такие же яркие эмоции. Не вспомнить о которых Путин просто не мог.

"Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша чемпионата, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна! Мы сделаем это, да? Поехали!", — призвал собравшихся Владимир Путин.

Гимн России поет Путин. Поют те, кто рядом с ним. Поют огромные "Лужники". Слова, пробивающие насквозь. И чувство гордости — за страну и ее большое будущее.

 

"Единственный человек, который не обещает то, что не может, и выполняет то, что обещает. Это принципиальный вопрос. Сегодня, я убежден абсолютно, 100 процентов, сегодня нет в России другого президента, кроме Владимира Путина", — доверенное лицо Владимира Путина, народный артист России Никита Михалков.

"Верить в будущее можно только в сильной стране с сильным президентом. У нас такой есть! Я — за Путина!", — говорит со сцены доверенное лицо Путина, народная артистка России, балерина Светлана Захарова.

"Идет глубокая реформа вооруженных сил. И такую реформу можно довести до конца только с сильным, умелым и талантливым главнокомандующим, каким и является Владимир Владимирович Путин", — говорит доверенное лицо Путина, заслуженный артист России Михаил Пореченков.

В руках у многих — самодельные плакаты. Учителя Москвы — за Путина. Череповец — за сильную Россию. Флаги регионов, и даже знамена самых разных политических партий. Вот так, с опорой на активную часть общества, которая готова сама менять жизнь, говорит Владимир Путин, Россия и будет меняться к лучшему.

"Россия! Россия! Россия! Россия! Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь", — благодарит собравшихся в "Лужниках" Владимир Путин.

Предвыборная гонка у Ксении Собчак была сегодня в буквальном смысле. Открытый кубок Тольятти. А за рулем — сплошь представительницы прекрасного пола. Вот и кандидата от "Гражданской инициативы" прокатили.

"Это круче, чем дебаты с Жириновским, и точно страшнее", — говорит кандидат в президенты Собчак.

Собчак честно скажет: в ВАЗовских автомобилях давно не сидела. Потом так же стремительно отправится на встречу с обманутыми дольщиками в Самаре. Некоторые уже 15 лет не могут въехать в квартиры, за которые давно заплатили. Кто-то даже дважды. Собчак обещает юридическую поддержку.

Про отечественный автопром сегодня вспомнил и кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Красные гвоздики к бронзовому бюсту одного из основателей советской автомобильной промышленности Ивана Лихачева. Завод его имени — ЗИЛ — закрыт. Последний грузовик выпустили в сентябре 2016 года. Максим Сурайкин говорит о необходимости возродить легендарное производство.

"Сегодня нужна серьезная госпрограмма разворачивания автомобилестроения. На нашей базе. У нас есть хороший советский опыт. Мы можем производить автомобили во всех категориях. Зачем мы весь этот рынок отдаем зарубежным компаниям? Надо сконцентрировать госресурсы — восстановить завод имени Лихачева, восстановить АЗЛК, взять лучшие мировые технологии и начать масштабный выпуск автомобильной продукции российского производства. Это даст возможность и рабочих мест, и налоговых отчислений", — сказал Сурайкин.

В общежитие Института мировых цивилизаций Владимир Жириновский приехал не просто как кандидат в президенты. В институте он и профессор, и основатель. Потому и спрашивает студентов, все ли в порядке. Бессменный лидер ЛДПР прошелся по студенческой кухне, заглянул в прачечную: "Много порошка не кладите. Люди любят много. Поменьше, потому что он въедается в ткань и не промывается до конца, и потом вы одеваете на тело и неприятное ощущение. Белье не такое грязное, чуть-чуть. Там есть норма какая-то, а вы еще меньше нормы".

Заодно Владимир Жириновский изучил состав своей одежды. Свои студенческие годы в общежитии Жириновский тоже вспомнил. После чего еще и спел.

Григорий Явлинский не пел. Говорил. На гражданском форуме местного самоуправления. Именно его "яблочники" всегда считали основой эффективного управления. Явлинский предлагает еще подкрепить финансово муниципалитеты. Об этом тоже в его программе кандидата.

"Что такое "новая бюджетная политика"? В принципе, хочу сказать: я настаиваю на том, что в среднем пропорция раздела средств между уровнями должна быть 33, 33 и 33 — 33 с половиной. То есть треть, треть и треть должна, безусловно, оставаться на уровне местного самоуправления. Сейчас это 5-6 процентов, в лучшем случае. А должна оставаться треть", — говорит Григорий Явлинский.

А вот Павел Грудинин этот день провел в Иркутской области. Сначала в городке Усолье-Сибирское на мясокомбинате, где кандидата, идущего под флагом КПРФ, уже при входе встречал Ленин. И доски почета в партийных цветах.

Мясокомбинат — один из главных спонсоров избирательного фонда Грудинина-кандидата. Но главное — это 90 процентов всей свинины региона. Осмотрев цеха с колбасами и деликатесами, в актовом зале Грудинин встречается с трудовым коллективом. Грудинин все время напоминает про свой совхоз.

"Я думаю, что, все-таки, основой нашего производства должны быть народные предприятия, такие, как наше и ваше, где все деньги тратятся на три вещи — модернизация производства, увеличение доходов работников и пенсионеров и социальная защита, социальные программы, потому что, вот, к сожалению, может быть вам потом покажут, может быть, показывали уже наше народное предприятие, конкретно, совхоз имени Ленина, каких успехов мы достигли", — говорит Грудинин.

Со свинокомплекса в музыкальный театр Иркутска. Тоже встреча с избирателями. И краткие тезисы программы "20 шагов". Местные активистки задают вопросы. Больше остальных старается баба Валя, как ее здесь все называют: "И теперь у меня еще вопрос к коммунистам, которые выдвинули Грудинина. В 90-е годы кто экспроприировал Россию? Все начальство совхозов. Кто были председателями? Коммунисты. Забрали трактора, забрали лучшие земли, бросили народ!"

Грудинин активистку приобнял. Что-то прошептал на ухо. Потом обратился к залу: "А что касается, баба Валь, у каждого есть ошибки. Главное, работа над ошибками!"

Кандидат "Партии роста" Титов сегодня на "Хакатоне". Вообще-то, это производное от двух других слов — "хакер" и "марафон". Этакая сходка программистов, мозговой штурм, где все вместе работают над одной конкретной задачей. Сегодня ее определили как "Моя страна и блокчейн". Что же это такое? И что Титов?

"Вот я сейчас хожу на всякие дебаты, общаюсь с моими конкурентами на этих выборах и понимаю, что на выборах говорится очень много слов, причем слов традиционных, которые должны сразу зацепить ухо избирателя. Другими словами, популистских слов, которые на самом деле никогда не будут реализованы. И тут нам тоже может помощь блокчейн. Если мы заставим каждого кандидата подписать умный контракт со своими обязательствами, то есть, взять в контракте обязательства перед страной. И если он не выполнил свои обязательства, то вплоть до новых выборов он прекращает свою деятельность, и объявляются новые выборы. Подумайте, не только честные выборы, чтобы честно избирать кандидатов, но еще, чтобы были честные кандидаты, которые честно дают свои обязательства и честно их выполняют", — говорит Титов.

Сергей Бабурин сегодня занялся укреплением российско-болгарских отношений. В храме Христова Рождества в Шипке, оборона которой стала одним из ключевых эпизодов в русско-турецкой войне в 1878 году. Святыня болгарских патриотов, где именно сегодня отмечают подписание Сан-Стефанского мирного договора, что принес Болгарии свободу после пятивекового османского ига.

"Это праздник для болгар и русских, потому что именно русская армия принесла свободу южным славянам. И для меня очень важно, чтобы мы этот славянский вектор нашей внешней политики делали одним из приоритетных. Потому что для современной России важна память, важна память о наших героических предках. Но не менее важно сегодня использовать потенциал этого российско-болгарского братства для того, чтобы пусть Болгария сегодня член НАТО, она член Евросоюза. Но через нее мы должны делать все, чтобы нормализовать отношения с Европой", — говорит Бабурин.

Те россияне, что в день выборов окажутся в Болгарии, кстати, тоже смогут проголосовать.

А в России продолжают развозить бюллетени по самым отдаленным участкам. Так, по гладкому льду Байкала в сопровождении членов местного избиркома и полицейских бланки для голосования везли в таежный поселок Большие Коты. И пусть там всего 49 избирателей. Своим правом выбора они должны воспользоваться. Завтра там начнется досрочное голосование.

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