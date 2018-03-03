Бастрыкин взял на контроль поножовщину с участием школьников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела, возбужденного в Ханты-Мансийском автономном округе, где четвероклассник ударил семиклассницу ножом. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте ведомства.

Конфликт между школьниками возник в субботу утром во дворе жилого дома в городе Советский. 11-летний мальчик ранил ножом в живот 13-летнюю девочку. Ее отвезли в больницу, в настоящее время ее здоровью ничто не угрожает.

По информации следствия, конфликт произошел именно между мальчиком и пострадавшей девочкой, повод для инцидента был мелким. Возбуждено дело по статье "причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в отношении малолетнего, с применением оружия". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.