Собчак предложила провести праймериз среди либералов

Предложение провести праймериз для оппозиционных либеральных кандидатов в день выборов поступило от кандидата в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Победитель должен возглавить либеральную коалицию.

Однако по мнению самой же Собчак, такое предложение поддержки не встретит, поскольку никто не хочет быть вторым, передает РИА Новости.

18 марта состоятся выборы президента России из 8 кандидатов.