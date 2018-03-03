В Торонто прохожего застрелили из проезжавшей мимо машины

В канадском Торонто разыскивается преступник, который в ночь с пятницы на субботу в районе Северный Йорк застрелил из автомобиля мужчину примерно 40 лет.

В больнице медики констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские опрашивают возможных свидетелей, передает ТАСС.