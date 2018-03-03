Взрыв в центре Льежа: обломки дома разлетелись по округе

В жилом доме, расположенном в центре бельгийского Льежа", в субботу произошел взрыв. На месте работают пожарные и спасатели. Они допускают, что в доме могут находиться двое погибших. Прилегающий квартал перекрыт для движения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, взрыв был очень сильным, он сопровождался пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями. ЧП, произошло предположительно, из-за утечки газа.